В «Кубани» объяснили, почему клуб пропустит выездную игру с «Динамо-Владивосток»
Тренер вратарей «Кубани» Андрей Синицын рассказал, почему клуб пропустит выездной матч 11-го тура дивизиона «А» в группе «Серебро» Леон Второй лиги с «Динамо-Владивосток». Ранее появилась информация, что у «Кубани» есть финансовые проблемы. Игра должна была состояться в эту субботу, 2 мая.
— Я так понимаю, что не успели выкупить билеты во Владивосток, поэтому команде не удалось поехать на матч. Это насколько я знаю.
— То есть это не вопрос финансов?
— Надеюсь, что только с этим связано, а в остальном всё будет нормально, — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
