«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с Кобби Майну

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну подписал новый контракт с клубом, срок которого рассчитан до июня 2031 года. Об этом сообщил официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

«Полузащитник, уроженец Стокпорта, широко признан одним из самых талантливых игроков своего поколения. Он пополнил ряды всемирно известной клубной академии в 2014 году, хотя связан с «Манчестер Юнайтед» с шестилетнего возраста.

В свои 21 год этот игрок, с детства болевший за «Юнайтед», уже провёл за клуб 98 матчей, забил решающий гол в финале Кубка Англии 2024 года и выступил за сборную Англии в финале Евро-2024», — написано в сообщении клуба.