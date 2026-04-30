Тренер «Кубани» Ещенко: спрашивайте у руководства, почему мы не летим во Владивосток

Главный тренер краснодарской «Кубани» Андрей Ещенко высказался об информации, что клуб пропустит матч 11-го тура дивизиона «А» в группе «Серебро» Леон Второй лиги с «Динамо-Владивосток». Ранее появилась информация, что у клуба есть финансовые проблемы. Игра должна была состояться в субботу, 2 мая.

«Мне пока неизвестно. Не могу ничего сказать, потому что официально мне и игрокам ничего не говорили. Если клуб сделал официальное заявление, тогда спрашивайте у клуба. Почему мы не летим на матч с «Динамо-Владивосток»? Надо сначала пообщаться с руководством. Значит, есть какие-то аргументы», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.