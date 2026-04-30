Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
Кобби Майну прокомментировал продление контракта с «Манчестер Юнайтед»

Кобби Майну прокомментировал продление контракта с «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну высказался о продлении контракта с клубом, срок которого рассчитан до июня 2031 года.

«Манчестер Юнайтед» всегда был моим домом. Этот особенный клуб значит всё для моей семьи. Я вырос, наблюдая за тем влиянием, которое наш клуб оказывает на наш город, и я с радостью принимаю на себя ответственность, сопряжённую с честью носить эту футболку.

От «Клиффа» до «Литтлтон Роуд», от «Каррингтона» и, наконец, до «Олд Траффорд» — мой путь на сегодняшний день был просто невероятным. Мне выпала привилегия проживать свою мечту каждый день — с тем же неукротимым стремлением к успеху здесь, что и тогда, когда я впервые вышел на тренировку в возрасте шести лет.

Мы все чувствуем, как внутри клуба нарастает мощный импульс. Я твёрдо намерен сделать шаг вперёд и сыграть свою роль в том, чтобы в предстоящие годы «Манчестер Юнайтед» регулярно боролся за главные трофеи», — приводит слова Майну официальный сайт клуба.

