Стало известно, кто прокомментирует матч ЦСКА — «Зенит» в 28-м туре РПЛ

Комментаторы Роман Трушечкин и Александр Аксёнов будут работать на матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Зенит». Об этом сообщил телеграм-канал «Матч Премьер».

Встреча состоится в субботу, 2 мая. Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 45 очков за 27 матчей. «Зенит» располагается на второй строчке, заработав 59 очков за аналогичное количество игр. На первом месте находится «Краснодар», у которого 60 очков.