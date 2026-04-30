Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
Михаил Кержаков: не чувствую свой большой вклад в каких-то чемпионствах «Зенита»

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков заявил, что не чувствует свой большой вклад в победы сине-бело-голубых в рамках Мир РПЛ. Вместе с «Зенитом» Кержаков семь раз становился чемпионом России.

«Я не чувствую именно в каких-то чемпионствах свой большой вклад. Ну, если мы 2007 год берём, если мы берём первое чемпионство при [Сергее] Богдановиче [Семаке], ну я там одну игру сыграл, в 2007-м вообще не одной. Странно было бы кичиться этим. Вот какую-то часть я считаю лично вот своей заслугой тоже», — сказал Кержаков в четвёртой серии документального фильма «Зенит навсегда», который был опубликован пресс-службой сине-бело-голубых на Rutube.

