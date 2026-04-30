«Он мне втык давал часто. Я не понимал за что». Михаил Кержаков — о жизни с братом

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о совместной жизни с братом Александром Кержаковым в юношеские годы.

«Мы жили в одной комнате. Ему 18 лет, мне 13. И вместо того чтобы учиться и тренироваться, у меня конфликты, какие-то драки, со школой проблемы, с успеваемостью. За это выгоняли в интернате сразу. Естественно, он мне втык давал очень часто. Я на тот момент обижался там в душе, да, на это. Я не понимал за что. По-хорошему, мне нужно было бы, наверное, более ответственно подходить вообще к своему быту, понимая, что, наверное, будут сравнивать. Ну, тогда мне было по барабану вообще», — сказал Кержаков в четвёртой серии документального фильма «Зенит навсегда», который был опубликован пресс-службой сине-бело-голубых на Rutube.

Материалы по теме
Михаил Кержаков: не чувствую свой большой вклад в каких-то чемпионствах «Зенита»
