Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча «Зенита» с ЦСКА

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался в преддверии матча 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Встреча пройдёт в субботу, 2 мая, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

— Сергей Богданович, впереди у «Зенита» матч с ЦСКА. Как вам кажется, что сейчас происходит с армейцами в чемпионате? Всё-таки шестое место в таблице, четыре матча без побед.

— Это спорт. Я думаю, что они прилагают все усилия для того, чтобы побеждать, играть лучше, но не всегда получается. Но то, что было, уже не имеет значения — команда настраивается на каждую следующую игру. И, естественно, игры с «Зенитом» для всех — это дополнительная мотивация. Поэтому есть для чего, ради кого играть, и я не сомневаюсь, что этот матч они проведут на максимуме своих возможностей, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».