Вратарь «Локо» Митрюшкин: постараемся сделать максимум, чтобы оказаться как можно выше

Голкипер московского «Локомотива» Антон Митрюшкин высказался о концовке сезона Мир Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. Команда набрала 49 очков после 27 матчей.

«Мы всегда стремимся занимать высокие места. Как я говорил, что не хотим загадывать. Но скажу от себя: команда постарается сделать максимум, чтобы как можно выше оказаться. Сейчас ситуация такая, что нужно брать очки в оставшихся трёх играх. Двигаемся игра за игрой, а там посмотрим», — сказал Митрюшкин с беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.