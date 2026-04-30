Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кевин Андраде ответил на вопрос об интересе «Зенита»

Комментарии

Защитник калининградской «Балтики» Кевин Андраде отреагировал на новости об интересе со стороны санкт-петербургского «Зенита».

— Кевин, тобой интересуется «Зенит». Что думаешь об этом?
— Нет-нет, мне нечего сказать, правда. Сейчас я в «Балтике», здесь и сейчас это мой клуб. И я сосредоточен на том, что ещё мы можем сделать. В настоящий момент думаю только о «Балтике», — цитирует Андраде журналист Глеб Алексеев в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил за Андраде 350 млн рублей. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

Зачем вообще «Зениту» Андраде? Главные вопросы к возможному трансферу защитника «Балтики»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android