«В этот момент понимаешь величие брата». Михаил Кержаков — о легендарности Александра

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался о своём брате, бывшем нападающем сине-бело-голубых, «Динамо» и «Севильи» Александре Кержакове.

«Я таких чувств по поводу себя не испытываю, если честно. Но мне очень приятно это слышать от брата, несмотря на титулы, он имеет гораздо большее, он имеет любовь города и болельщиков огромную просто. После матча легенд на Петровском мне позвонили несколько моих ровесников и даже людей, которые чуть постарше. И они сказали мне, что были на этом матче, и они плакали, когда брат забил. И они с Аршавой начали кульбит этот легендарный делать. И в этот момент ты понимаешь величие своего брата. Его значение для города и для футбола, и для «Зенита» в целом. Я думаю, что это дороже, дороже титулов», — сказал Кержаков в четвёртой серии документального фильма «Зенит навсегда», который был опубликован пресс-службой сине-бело-голубых на Rutube.

