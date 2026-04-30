Защитнику «Балтики» Филину диагностирован разрыв крестообразной связки

Защитник калининградской «Балтики» Александр Филин порвал крестообразную связку колена. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Филин был заменён в перерыве матча 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном». «Балтика» потерпела поражение со счётом 0:1.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 29-летний Филин провёл 22 матча, в которых отметился одним забитым мячом. Также на его счету шесть игр в Фонбет Кубке России.

«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 46 очков за 27 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар» (60).