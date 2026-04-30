Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитнику «Балтики» Филину диагностирован разрыв крестообразной связки

Комментарии

Защитник калининградской «Балтики» Александр Филин порвал крестообразную связку колена. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Филин был заменён в перерыве матча 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном». «Балтика» потерпела поражение со счётом 0:1.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
27 апреля 2026, понедельник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Беншимол – 54'    

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 29-летний Филин провёл 22 матча, в которых отметился одним забитым мячом. Также на его счету шесть игр в Фонбет Кубке России.

«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 46 очков за 27 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар» (60).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android