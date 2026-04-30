Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак ответил, будет ли для Дивеева сверхпринципиальным матч «Зенита» с ЦСКА

Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, будет ли для защитника его команды Игоря Дивеева матч 28-го тура Мир РПЛ с ЦСКА сверхпринципиальным. Ранее Дивеев выступал за армейцев.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— В составе «Зенита» есть Игорь Дивеев, который перешёл из ЦСКА. Как вы думаете, для него этот матч будет сверхпринципиальным?
— Не думаю, что он может быть для Игоря сверхпринципиальным. Он в «Уфе» играл, в ЦСКА играл, сейчас в «Зените». Нужно спросить, конечно, у Игоря, насколько для него этот матч принципиальный — играть против команды, в которой он провёл прекрасное время, где стал тем, кем его знают. Сейчас он игрок «Зенита» и защищает цвета нашей команды. Насколько важна принципиальность для него в этом матче, лучше у него спросить. Мне лично так не кажется, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android