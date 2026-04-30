Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
«Сами виноваты». Ежов прокомментировал возможный вылет «Сочи» из РПЛ

Нападающий «Сочи» Роман Ежов, комментируя возможный вылет клуба в Лигу Pari из Мир РПЛ, заявил, что команда сама виновата в сложившейся ситуации. По состоянию на сегодняшний день южане занимают последнее, 16-е место, в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Игоря Осинькина 18 набранных очков.

«Каждого футболиста прежде всего мотивируют победы. Мы попали в такую ситуацию, сами виноваты. Теперь постараемся выбраться. Понятно, когда нет побед, это тяжело, тем более проигрывать несколько матчей подряд неприятно. Все футболисты хотят играть в Премьер-Лиге, но как будет, так будет. Пять лет до этого играл в ФНЛ и ничего страшного в этом не вижу. Я футболист, мне главное — играть», — приводит слова Ежова «РИА Новости Спорт».

