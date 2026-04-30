Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
Черчесов высказался о прогрессе Мелкадзе в «Ахмате»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о прогрессе нападающего грозненской команды Георгия Мелкадзе. Он констатировал, что вызов в сборную России говорит о развитии футболиста. В то же время в некоторых компонентах Георгий должен прибавлять.

«Если бы не было прогресса, он не попал бы в сборную [России]. Но ему есть куда расти, например, в плане принятия решений на поле», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В текущем сезоне 29-летний Мелкадзе провёл за «Ахмат» 32 матча во всех турнирах. На его счету восемь голов и четыре результативные передачи. В марте Георгий впервые был вызван в сборную России.

