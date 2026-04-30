Александр Кержаков — о брате: в сознании большинства Миша до сих пор не вышел из тени

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков высказался о сравнениях себя с братом — голкипером Михаилом Кержаковым.

«В сознании большинства болельщиков, наверное, Миша так до сих пор и не вышел из тени. Для меня он был всегда личностью и отдельной единицей от меня. Потому что у нас абсолютно разные позиции на футбольном поле. Просто нужно посчитать его трофеи и понять, что он самый титулованный футболист «Зенита» за всю историю вообще. А какие могут быть шутки? Я вот сейчас говорю, у меня даже мурашки идут», — сказал Кержаков в четвёртой серии документального фильма «Зенит навсегда», который был опубликован пресс-службой сине-бело-голубых на Rutube.