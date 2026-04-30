Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
Нападающий «Крыльев Советов» Чинеду пропустит матч со «Спартаком» и остаток сезона

Нападающий «Крыльев Советов» Чинеду пропустит матч со «Спартаком» и остаток сезона
Нападающий «Крыльев Советов» Джеффри Чинеду не поможет своей команде в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Форвард не успел восстановиться после повреждения мышц задней поверхности бедра и не тренируется в общей группе. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

С высокой степенью вероятности, Чинеду не сыграет и в двух заключительных турах РПЛ. Игра «Крылья Советов» — «Спартак» пройдёт в пятницу на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.

«Крылья» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 26 очков. «Спартак» — четвёртый (48).

