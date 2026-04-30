Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Зените» высказались о провальной игре Джона Дурана в России

Комментарии

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о провальной игре колумбийского форварда Джона Дурана за петербургский клуб. Нападающий перебрался в Россию на правах аренды из саудовского «Аль-Насра». Однако закрепиться в составе «Зенита» он не сумел — за девять матчей во всех турнирах забил лишь два гола (оба — с пенальти). При этом в некоторых матчах Дуран пробегал дистанцию меньше, чем голкипер «Зенита».

«Естественно, Дуран — это игрок обоймы, на которого мы рассчитываем в атаке, потому что не всегда у Соболева получается играть 90 минут. В игре с «Ахматом» пытались освежить игру как раз за счёт этого игрока и других замен, потому что у нас сложный график. Поэтому, естественно, заинтересованы во всех играх. Опять же, возвращаясь к тому, что каждый игрок должен прежде всего быть нацелен на то, чтобы помогать команде и работать над собой. И ничего более.

В одном из матчей пробежал меньше вратаря? Учитывайте параметры — он не играл весь матч, кто-то сыграл тайм и тоже пробежал меньше вратаря. Прежде всего как нападающему ему важно забивать мячи и выполнять установку главного тренера относительно тех тактических построений, которые есть у нас. Но не у всех сразу всё получалось, он приехал на сборы, возможно, не в лучшем физическом состоянии, поэтому нужно было время, чтобы набрать форму. Повторюсь: каждый должен сделать максимум, чтобы в оставшихся турах-финалах мы боролись до последнего и надеялись, что соперник может где-то потерять очки», — приводит слова Тимощука «Советский спорт».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android