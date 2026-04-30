Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

В «Ахмате» отреагировали на слухи о возможном уходе Черчесова

В «Ахмате» отреагировали на слухи о возможном уходе Черчесова
Спортивный директор грозненского «Ахмата» Руслан Газзаев высказался об информации о возможном уходе главного тренера Станислава Черчесова из клуба. Ранее сообщалось, что Черчесов может возглавить столичные «Спартак» или «Локомотив».

«Не читаю никакие слухи и не хочу это даже комментировать. В контракте Черчесова нет никакой суммы компенсации за уход», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 32 очка за 27 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 60 очков.

Материалы по теме
Моссаковский заявил, что Черчесов может стать следующим главным тренером «Локомотива»
