Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
«Надо играть так, как со «Спартаком». Никита Кривцов — об оставшихся матчах «Краснодара»

Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов отреагировал на мнение, что у «быков» есть проблемы с физической формой на финишной прямой сезона.

Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мартинс – 38'     1:1 Сперцян – 45+1'     1:2 Жубал – 85'    

— Последние две игры «Краснодар» пропускает первым. Под конец сезона команда не имеет достаточной физической формы?
— Можно было бы так сказать, если бы мы проигрывали после этого. Мы же не проигрываем. Считаю, что мы не подсели.

— По календарю соперников у вас остаётся «Акрон», «Динамо» и «Оренбург». Проходимый?
— Нет. На каждую игру надо выходить и играть так, как со «Спартаком» или как с «Динамо» Махачкала, — сказал Кривцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.

