«Надо играть так, как со «Спартаком». Никита Кривцов — об оставшихся матчах «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов отреагировал на мнение, что у «быков» есть проблемы с физической формой на финишной прямой сезона.

— Последние две игры «Краснодар» пропускает первым. Под конец сезона команда не имеет достаточной физической формы?

— Можно было бы так сказать, если бы мы проигрывали после этого. Мы же не проигрываем. Считаю, что мы не подсели.

— По календарю соперников у вас остаётся «Акрон», «Динамо» и «Оренбург». Проходимый?

— Нет. На каждую игру надо выходить и играть так, как со «Спартаком» или как с «Динамо» Махачкала, — сказал Кривцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.