Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ивелин Попов выразил готовность вернуться в «Спартак»

Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов выразил готовность вернуться в московский клуб в роли спортивного директора. 38-летний экс-футболист признался, что ему бы хотелось поработать в структуре красно-белых.

— Меня больше всего интересует работа спортивным директором. Буду учиться, никуда не спешу. Предложения у меня уже были, но сейчас хочу достичь высокого уровня и квалификации. Чтобы, подписав контракт, всё знать и быть полезным клубу.

— Есть ли мечта стать спортивным директором «Спартака»?
— В принципе, всё возможно. Главное — жить и набираться опыта. Думаю, не надо стремиться только в большие команды. Везде можно приобрести что-то для себя, что пригодится в будущем. Это касается как работы с ведущими командами, так и с середняками и клубами из нижних дивизионов. «Реал», «Барселона», «Интер», «Милан» — это другой уровень. Конечно, хотелось бы попробовать себя в такой команде, как «Спартак», но всё покажет время, — приводит слова Попова «Спорт-экспресс».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android