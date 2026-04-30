Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
Александр и Михаил Кержаковы рассказали, когда стали ближе и чаще общаться

Братья Александр и Михаил Кержаковы в документальном фильме «Зенит навсегда», который был опубликован на Rutube, рассказали, когда стали ближе и больше общаться. По их словам, это произошло около шести лет назад.

Александр: Лет шесть назад мы стали ближе, стали намного чаще общаться, встречаться, отдыхать вместе. У Миши появилась семья. И вот, наверное, это был период такого взросления его как уже ответственного семьянина, отца.

Михаил: Я по нему вижу, что он тоже повзрослел, остепенился, спокойнее стал. Мне кажется, его супруга Евгения повлияла тоже.

Александр: Про детей стали больше интересоваться. Я, наверное, в частности, потому что это мой племянник, мой крёстный сын.

Михаил: Вчера ездили вместе с ним, забирали сына моего из садика и отвезли на тренировку. Хочу сказать, что это была лучшая его тренировка за всё время. Но не знаю, что повлияло, наверное, дядя. Он там пять голов забил за тренировку, очень старался.

