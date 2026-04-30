Игорь Дивеев раскрыл, является ли для него принципиальным матч с ЦСКА
Центральный защитник санкт-петербургского «Зенита» Игорь Дивеев рассказал, являются ли для него принципиальными матчи с ЦСКА. В субботу, 2 мая, сине-бело-голубые встретятся с армейцами в игре 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги этого сезона. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 20:00 мск. Дивеев ранее выступал за ЦСКА.
«Все спрашивают меня про особый настрой и принципиальность ближайшего матча. Скажу честно: всё это присутствует. Но на игре все эмоции останутся за пределами поля. Потому что самое важное в субботу — это три очка. Ждём вашу поддержку!» — написал Дивеев в своём телеграм-канале.
