Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Игорь Дивеев раскрыл, является ли для него принципиальным матч с ЦСКА

Игорь Дивеев раскрыл, является ли для него принципиальным матч с ЦСКА
Центральный защитник санкт-петербургского «Зенита» Игорь Дивеев рассказал, являются ли для него принципиальными матчи с ЦСКА. В субботу, 2 мая, сине-бело-голубые встретятся с армейцами в игре 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги этого сезона. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 20:00 мск. Дивеев ранее выступал за ЦСКА.

«Все спрашивают меня про особый настрой и принципиальность ближайшего матча. Скажу честно: всё это присутствует. Но на игре все эмоции останутся за пределами поля. Потому что самое важное в субботу — это три очка. Ждём вашу поддержку!» — написал Дивеев в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча «Зенита» с ЦСКА
