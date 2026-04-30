Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
Усман Дембеле с дублем в ворота «Баварии» признан игроком недели в Лиге чемпионов

Усман Дембеле с дублем в ворота «Баварии» признан игроком недели в Лиге чемпионов
Крайний нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле признан игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом информирует официальный аккаунт соревнования на странице в социальной сети X.

Французский вингер отметился дублем и результативной передачей в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией», в котором парижане победили со счётом 5:4.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17'     1:1 Кварацхелия – 24'     2:1 Невеш – 33'     2:2 Олисе – 41'     3:2 Дембеле – 45+5'     4:2 Кварацхелия – 56'     5:2 Дембеле – 58'     5:3 Юпамекано – 65'     5:4 Диас – 68'    

В голосовании Дембеле опередил нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна. Напомним, «матрасники» сыграли вничью с «Арсеналом» — 1:1.

Ответный матч «Баварии» и «ПСЖ» состоится 6 мая. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». Финал нынешнего розыгрыша турнира сыграют на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

