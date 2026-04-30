Усман Дембеле с дублем в ворота «Баварии» признан игроком недели в Лиге чемпионов

Крайний нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле признан игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом информирует официальный аккаунт соревнования на странице в социальной сети X.

Французский вингер отметился дублем и результативной передачей в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией», в котором парижане победили со счётом 5:4.

В голосовании Дембеле опередил нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна. Напомним, «матрасники» сыграли вничью с «Арсеналом» — 1:1.

Ответный матч «Баварии» и «ПСЖ» состоится 6 мая. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». Финал нынешнего розыгрыша турнира сыграют на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Луис Энрике поздравил Дембеле с выигрышем «Золотого мяча»: