Усман Дембеле с дублем в ворота «Баварии» признан игроком недели в Лиге чемпионов

Крайний нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле признан игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом информирует официальный аккаунт соревнования на странице в социальной сети X.
Французский вингер отметился дублем и результативной передачей в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией», в котором парижане победили со счётом 5:4.
В голосовании Дембеле опередил нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна. Напомним, «матрасники» сыграли вничью с «Арсеналом» — 1:1.
Ответный матч «Баварии» и «ПСЖ» состоится 6 мая. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». Финал нынешнего розыгрыша турнира сыграют на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
Луис Энрике поздравил Дембеле с выигрышем «Золотого мяча»:
- 30 апреля 2026
