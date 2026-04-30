Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Сергей Булатов высказался после назначения на пост главного тренера «Крыльев Советов»

Сергей Булатов отреагировал на назначение на пост главного тренера «Крыльев Советов». Ранее специалист был исполняющим обязанности наставника самарского клуба.

«Это кардинально ничего не меняет, мы как делали профессионально свою работу, так и продолжим. Нам очень важно набрать то количество очков, которое устроит команду, каждый из оставшихся матчей будет решающим», — сказал Булатов в эфире «Матч ТВ».

Под руководством Булатова самарцы провели шесть матчей, в которых победили один раз. При этом команда заработала четыре очка во встречах с ЦСКА (1:1) и «Локомотивом» (2:0). После 27 туров Мир Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Крылья», набрав 26 очков, занимают 13-е место в турнирной таблице.

Материалы по теме
«Крылья» прихлопнули «Локомотив»! Какой же эстетский гол пяткой они забили! Видео
«Крылья» прихлопнули «Локомотив»! Какой же эстетский гол пяткой они забили! Видео
