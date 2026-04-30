Джон Кордоба ответил, почему он дебютировал за сборную Колумбии только в 30 лет

Форвард «Краснодара» и сборной Колумбии Джон Кордоба ответил на вопрос, почему он получил вызов в национальную команду только в 30-летнем возрасте. Нападающий дебютировал за сборную в ноябре 2023-го в матче с Бразилией (2:1).

— Почему ты только в 30 лет дебютировал за сборную?
— Так распорядился бог, он хотел, чтобы так произошло в этот момент. Прекрасное время! Пока всё идёт хорошо. Нелегко доказывать свою состоятельность сейчас, когда российский футбол отстранён.

Но появляется ещё больше мотивации выделяться в клубе. Всё это складывается в общую картину. РПЛ — конкурентный и сильный чемпионат. И тренеры это видят, — сказал Кордоба в эфире «Матч ТВ».

