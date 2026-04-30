«Палмейрас» предложил € 15 млн за Нино, «Зенит» требует € 20 млн — ESPN

«Палмейрас» сделал предложение «Зениту» о трансфере защитника Нино в размере € 15 млн. Санкт-петербургский клуб хочет выручить € 20 млн с потенциальной продажи 29-летнего футболиста. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, сине-бело-голубые могут снизить цену на Нино в зависимости от результатов сезона. Подчёркивается, что игрок хотел бы вернуться в Бразилию, но не намерен оказывать давление на клуб.

В нынешнем сезоне Нино принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

