Капитан «Балтики» Филин получил травму крестообразной связки

Пресс-служба «Балтики» раскрыла характер травмы капитана команды Александра Филина. Защитник калининградцев получил повреждение крестообразной связки в матче 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (0:1).

«По итогам матча с «Акроном» у Александра Филина диагностирован частичный разрыв передней крестообразной связки. Ожидается, что на следующей неделе наш капитан будет прооперирован», – сообщает телеграм-канал «Балтики».

В нынешнем сезоне Филин провёл 28 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил один гол. На данный момент калининградская команда занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 46 очков.