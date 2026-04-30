Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Капитан «Балтики» Филин получил травму крестообразной связки

Капитан «Балтики» Филин получил травму крестообразной связки
Пресс-служба «Балтики» раскрыла характер травмы капитана команды Александра Филина. Защитник калининградцев получил повреждение крестообразной связки в матче 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
27 апреля 2026, понедельник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Беншимол – 54'    

«По итогам матча с «Акроном» у Александра Филина диагностирован частичный разрыв передней крестообразной связки. Ожидается, что на следующей неделе наш капитан будет прооперирован», – сообщает телеграм-канал «Балтики».

В нынешнем сезоне Филин провёл 28 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил один гол. На данный момент калининградская команда занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 46 очков.

Материалы по теме
Спорный пенальти «Спартака», сенсации «Локо» и «Балтики», шаг «Краснодара». Обзор тура РПЛ
Спорный пенальти «Спартака», сенсации «Локо» и «Балтики», шаг «Краснодара». Обзор тура РПЛ
