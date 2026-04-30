В «Балтике» сообщили, что форварду Брайану Хилю предстоит пройти операцию

В пресс-службе «Балтики» рассказали, что лучшему бомбардиру команды нападающему Брайану Хилю предстоит пройти операцию. Сальвадорский форвард получил повреждение в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (2:2).

«Вместе с тем операционное вмешательство потребуется Брайану Хилю, которого по-прежнему беспокоит травма голеностопа, полученная в матче с «Пари НН», — сообщает телеграм-канал «Балтики».

В нынешнем сезоне Хиль забил 13 голов в чемпионате России. Нападающий делит вторую строчку в списке бомбардиров лиги с полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым. Лучший по этому показателю — Джон Кордоба из «Краснодара», на счету которого 15 мячей.

На данный момент калининградская команда занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков.