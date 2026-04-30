Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

В «Балтике» сообщили, что форварду Брайану Хилю предстоит пройти операцию

Комментарии

В пресс-службе «Балтики» рассказали, что лучшему бомбардиру команды нападающему Брайану Хилю предстоит пройти операцию. Сальвадорский форвард получил повреждение в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Сефас – 8'     1:1 Чивич – 48'     2:1 Петров – 85'     2:2 Карич – 90+1'    

«Вместе с тем операционное вмешательство потребуется Брайану Хилю, которого по-прежнему беспокоит травма голеностопа, полученная в матче с «Пари НН», — сообщает телеграм-канал «Балтики».

В нынешнем сезоне Хиль забил 13 голов в чемпионате России. Нападающий делит вторую строчку в списке бомбардиров лиги с полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым. Лучший по этому показателю — Джон Кордоба из «Краснодара», на счету которого 15 мячей.

На данный момент калининградская команда занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android