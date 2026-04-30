Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Sport.es раскрыл имена двух футболистов, которых «Барселона» готова продать летом

Комментарии

«Барселона» готова продать защитников Алекса Бальде и Жюля Кунде грядущим летом. Сине-гранатовым необходимо получить прибыль от продаж, чтобы приобрести новых игроков. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонский клуб намерен попытаться совершить несколько крупных трансферов, не сильно меняя при этом костяк команды. На рынке есть значительный интерес как к Бальде, так и к Кунде. В частности, интерес к Бальде проявляет «Манчестер Юнайтед». «Барселона» считает, что защитник может стоить более € 50 млн.

Кунде счастлив в клубе и не хочет покидать его. Но сине-гранатовые дали понять, что выслушают предложение о его возможном трансфере, если оно поступит.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android