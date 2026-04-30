Гильермо Очоа сыграет на шестом чемпионате мира в 2026 году и завершит карьеру — Романо

Гильермо Очоа сыграет на шестом чемпионате мира в 2026 году и завершит карьеру — Романо
Голкипер кипрского клуба АЕК Гильермо Очоа примет участие в чемпионате мира 2026 года в составе сборной Мексики. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в соцсети X. Для вратаря это будет шестой ЧМ в профессиональной карьере.

По данным источника, после окончания турнира 40-летний голкипер завершит карьеру. Гильермо Очоа дебютировал за сборную Мексики в товарищеском матче с Венгрией (2:0) в декабре 2005 года. ЧМ-2006 в Германии стал для Очоа первым в карьере. На нём мексиканец провёл все матчи в запасе.

Всего в активе вратаря 152 игры в составе национальной команды, в которых он пропустил 154 мяча. Ранее ни один футболист не участвовал в шести розыгрышах ЧМ. По пять участий также у португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси, которые также могут поехать на ЧМ-2026.

Материалы по теме
Adidas создал футболки для собак в стиле форм команд ЧМ-2026
Истории
Adidas создал футболки для собак в стиле форм команд ЧМ-2026
