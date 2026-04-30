Роман Зобнин с двумя голами и ассистом признан игроком апреля в «Спартаке»

Полузащитник и капитан «Спартака» Роман Зобнин признан игроком месяца в стане красно-белых. Об этом информирует пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Наш капитан провёл отличный месяц: забил два гола, сделал один ассист и сыграл 300-й матч за клуб», — написано в сообщении «Спартака».

Подчёркивается, что 32-летний футболист набрал 48% голосов болельщиков.

В апреле Зобнин провёл пять матчей в Мир РПЛ. Полузащитник поразил ворота «Ростова» (1:1) и «Пари НН» (2:1), а также отметился результативной передачей во встрече с «Локомотивом» (2:1).

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

