Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Аршавин назвал три самых запоминающихся матча в карьере

Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин выделил три самых запоминающихся матча в карьере.

«По эмоциям это матч сборных России и Англии в Москве. Также финал Кубка УЕФА в 2008 году. И когда «Зенит» стал чемпионом в Раменском», — приводит слова Аршавина ТАСС.

Матч между сборными России и Англии в квалификации к Евро-2008 прошёл в Москве в 2007 году. В нём российская национальная команда победила со счётом 2:1. В финале Кубка УЕФА 2008 года «Зенит» победил шотландский «Рейнджерс» со счётом 2:0. В ноябре 2007 года сине-бело-голубые обыграли раменский «Сатурн» и впервые стали чемпионами России.

