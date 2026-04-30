В Канаде сообщили, почему в страну не пустили иранскую делегацию на конгресс ФИФА

В министерстве гражданства и иммиграции Канады отреагировали на запрет на въезд иранской делегации. Представители ближневосточного государства прибыли в страну на конгресс ФИФА, но в аэропорту Торонто им сообщили о лишении визы. Вероятно, отказ мог последовать из-за связи одного из функционеров с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана), который на территории Канады считается террористической организацией.

«Хотя мы не можем комментировать отдельные случаи из-за законов о защите частной жизни, правительство чётко и последовательно заявляет: должностные лица КСИР не имеют права въезда в Канаду, им нет места в нашей стране», – приводит заявление канадского ведомства «РИА Новости».

Чемпионат мира 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. По текущему расписанию Иран должен сыграть с Новой Зеландией 15 июня в Лос-Анджелесе, с Бельгией 21 июня там же и с Египтом 26 июня в Сиэтле.