Оскорблявшего Рашфорда на расовой почве фаната приговорили к 9 месяцам тюрьмы — Touchline

Болельщик «Реал Овьедо», оскорблявший Маркуса Рашфорда на расовой почве, приговорён к девяти месяцам тюремного заключения. Об этом сообщает издание The Touchline в соцсети X. Фанат выкрикивал расистские оскорбления в адрес англичанина во время исполнения им углового удара. Это было запечатлено на камеру.

По данным источника, болельщик может избежать ареста в случае выплаты штрафа в размере € 2 тыс., а также прохождения обязательной программы по борьбе с расизмом и получении трёхлетнего запрета на посещение футбольных стадионов.

Маркус Рашфорд выступает за «Барселону» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед» с лета 2025 года.

