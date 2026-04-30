Дембеле, Гризманн, Кварацхелия — в команде недели Лиги чемпионов

Официальный аккаунт Лиги чемпионов на странице в социальной сети X опубликовал символическую команду из лучших футболистов нынешней недели соревнования.

Вратарь: Давид Райя («Арсенал»).

Защитники: Габриэл Магальяйнс («Арсенал»), Деотшанкюль Юпамекано («Бавария»), Марк Пубиль («Атлетико» Мадрид).

Полузащитники: Витинья («ПСЖ»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Хвича Кварацхелия («ПСЖ»), Майкл Олисе («Бавария»).

Нападающие: Луис Диас («Бавария»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Антуан Гризманн («Атлетико» Мадрид).

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ».

