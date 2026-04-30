Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
Джон Кордоба высказался о предстоящих встречах с Португалией Роналду и Узбекистаном на ЧМ

Нападающий «Краснодара» и сборной Колумбии Джон Кордоба высказался о соперниках национальной команды по группе на чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. В группе K колумбийцы встретятся с ДР Конго, Португалией и Узбекистаном.

— Нам нужно фокусироваться на нашей работе, никакой недооценки соперников не будет. У всех есть свои козыри. Хотим достичь самых высоких целей, будем идти от матча к матчу и играть на победу. Постараемся дойти до конца.

— Есть желание поменяться футболками с Криштиану Роналду?
— Я не впервые пересекусь с ним. Это уже бывало в «Эспаньоле» и «Гранаде». Нам надо концентрироваться на себе, а не думать, есть на поле Криштиану или нет. Весь мир недооценивает сборную Узбекистана. Мы должны быть готовы даже больше, чем они. Надо сыграть с ними так, как с португальцами, — сказал Кордоба в эфире «Матч ТВ».

