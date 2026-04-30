Игрок «Аль-Ахли» Демирал подшутил над «Аль-Насром» после поражения от команды Роналду

Защитник «Аль-Ахли» Мерих Демирал подшутил на «Аль-Насром» после матча 30-го тура саудовской Про-Лиги, в котором команда Криштиану Роналду победила со счётом 2:0.

«Впервые на их стадионе находится медаль Лиги чемпионов», — написал Демирал в своём аккаунте в социальной сети X.

«Аль-Наср» за всю историю клуба ни разу не побеждал в Элитной Лиге чемпионов АФК. При этом «Аль-Ахли» дважды выигрывал турнир в двух последних сезонах.

Отметим, ранее представители «Аль-Ахли» выступили с заявлением, осудив судейство в чемпионате Саудовской Аравии. В команде из Джидды считают, что арбитры помогают «Аль-Насру» в чемпионской гонке.

«Аль-Наср» продолжает оставаться на первом месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. У команды 79 очков в 30 играх. Отрыв от «Аль-Хиляля», который располагается на втором месте и имеет матч в запасе, составляет восемь очков. «Аль-Ахли» с 66 очками занимает третье место.