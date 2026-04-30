Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сафонов с тремя сейвами не попал в команду недели Лиги чемпионов

Сафонов с тремя сейвами не попал в команду недели Лиги чемпионов
Комментарии

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов не был включён в команду недели Лиги чемпионов. Голкипер сделал три сейва в полуфинальном матче соревнования с «Баварией», в котором парижане победили со счётом 5:4.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17'     1:1 Кварацхелия – 24'     2:1 Невеш – 33'     2:2 Олисе – 41'     3:2 Дембеле – 45+5'     4:2 Кварацхелия – 56'     5:2 Дембеле – 58'     5:3 Юпамекано – 65'     5:4 Диас – 68'    

В команду нынешней недели Лиги чемпионов попал вратарь лондонского «Арсенала» Давид Райя. Во встрече полуфинала с мадридским «Атлетико» (1:1) испанский голкипер совершил четыре спасения.

Всего в текущем сезоне Лиги чемпионов Сафонов принял участие в девяти матчах, в четырёх из которых оставил свои ворота в неприкосновенности. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 22 млн.

Сафонов пустил от «Баварии» 4 — по делу ли критика? Разбор его игры в 1/2 финала ЛЧ. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android