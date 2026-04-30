Сафонов с тремя сейвами не попал в команду недели Лиги чемпионов
Поделиться
Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов не был включён в команду недели Лиги чемпионов. Голкипер сделал три сейва в полуфинальном матче соревнования с «Баварией», в котором парижане победили со счётом 5:4.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17' 1:1 Кварацхелия – 24' 2:1 Невеш – 33' 2:2 Олисе – 41' 3:2 Дембеле – 45+5' 4:2 Кварацхелия – 56' 5:2 Дембеле – 58' 5:3 Юпамекано – 65' 5:4 Диас – 68'
В команду нынешней недели Лиги чемпионов попал вратарь лондонского «Арсенала» Давид Райя. Во встрече полуфинала с мадридским «Атлетико» (1:1) испанский голкипер совершил четыре спасения.
Всего в текущем сезоне Лиги чемпионов Сафонов принял участие в девяти матчах, в четырёх из которых оставил свои ворота в неприкосновенности. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 22 млн.
Материалы по теме
Как Сафонов стал героем ФИФА:
Комментарии
- 30 апреля 2026
-
19:13
-
19:00
-
19:00
-
18:59
-
18:55
-
18:50
-
18:47
-
18:33
-
18:29
-
18:24
-
18:17
-
18:07
-
18:05
-
18:00
-
17:44
-
17:43
-
17:34
-
17:34
-
17:21
-
17:19
-
17:17
-
17:15
-
17:09
-
16:55
-
16:52
-
16:50
-
16:45
-
16:44
-
16:40
-
16:37
-
16:36
-
16:32
-
16:32
-
16:25
-
16:23