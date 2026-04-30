Сафонов с тремя сейвами не попал в команду недели Лиги чемпионов

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов не был включён в команду недели Лиги чемпионов. Голкипер сделал три сейва в полуфинальном матче соревнования с «Баварией», в котором парижане победили со счётом 5:4.

В команду нынешней недели Лиги чемпионов попал вратарь лондонского «Арсенала» Давид Райя. Во встрече полуфинала с мадридским «Атлетико» (1:1) испанский голкипер совершил четыре спасения.

Всего в текущем сезоне Лиги чемпионов Сафонов принял участие в девяти матчах, в четырёх из которых оставил свои ворота в неприкосновенности. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 22 млн.

