«Все помогают «Аль-Насру» выиграть чемпионат!» Игрок «Аль-Ахли» — о команде Роналду

Защитник «Аль-Ахли» Мерих Демирал после матча 30-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Насром» (0:2) обвинил судей в помощи команде Криштиану Роналду. В качестве главного арбитра выступил Эрик Ламбрехтс из Бельгии.

«Клянусь богом, все помогают «Аль-Насру» выиграть чемпионат! Это происходит — все хотят, чтобы «Аль-Наср» выиграл какой-нибудь титул. Это позор! Все хотят, чтобы «Аль-Наср» победил. Слава богу, «Аль-Ахли» всегда побеждает на поле без чьей-либо помощи. «Аль-Ахли» всегда останется на вершине, если на то будет воля божья», – приводит слова Демирала аккаунт BT3 в социальной сети X.

Отметим, в конце встречи в добавленное время форвард «Аль-Насра» Кингсли Коман нанес удар по ноге Демирала, за что получил желтую карточку.

«Аль-Наср» продолжает оставаться на первом месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. У команды 79 очков в 30 играх. Отрыв от «Аль-Хиляля», который располагается на втором месте и имеет матч в запасе, составляет восемь очков. «Аль-Ахли» с 66 очками занимает третье место.