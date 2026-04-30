Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Все помогают «Аль-Насру» выиграть чемпионат!» Игрок «Аль-Ахли» — о команде Роналду

Комментарии

Защитник «Аль-Ахли» Мерих Демирал после матча 30-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Насром» (0:2) обвинил судей в помощи команде Криштиану Роналду. В качестве главного арбитра выступил Эрик Ламбрехтс из Бельгии.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 30-й тур
29 апреля 2026, среда. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
2 : 0
Аль-Ахли
Джидда
1:0 Роналду – 76'     2:0 Коман – 90'    

«Клянусь богом, все помогают «Аль-Насру» выиграть чемпионат! Это происходит — все хотят, чтобы «Аль-Наср» выиграл какой-нибудь титул. Это позор! Все хотят, чтобы «Аль-Наср» победил. Слава богу, «Аль-Ахли» всегда побеждает на поле без чьей-либо помощи. «Аль-Ахли» всегда останется на вершине, если на то будет воля божья», – приводит слова Демирала аккаунт BT3 в социальной сети X.

Отметим, в конце встречи в добавленное время форвард «Аль-Насра» Кингсли Коман нанес удар по ноге Демирала, за что получил желтую карточку.

«Аль-Наср» продолжает оставаться на первом месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. У команды 79 очков в 30 играх. Отрыв от «Аль-Хиляля», который располагается на втором месте и имеет матч в запасе, составляет восемь очков. «Аль-Ахли» с 66 очками занимает третье место.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android