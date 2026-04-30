Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
Экс-тренер Олейникова Гришин: Иван однозначно впишется в «Краснодар», он сильнее Боселли

Александр Гришин — бывший тренер нападающего «Крыльев Советов» Ивана Олейникова высказался о возможном переходе футболиста в «Краснодар».

«Для Олейникова «Краснодар» — супервариант! Команда играет в атакующий футбол. Иван однозначно впишется в «Краснодар». Этот футболист здорово играет один в один в нападении, обыгрывает и создаёт преимущество. Буду рад, если Олейников наконец-то перейдёт в сильный клуб.

Он себя там покажет. Олейников сильнее Боселли, «Краснодару» нужен именно крайний нападающий. Если этот переход случится, будет самый правильный трансфер «Краснодара» в этом году!» — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее журналист Иван Карпов в телеграм-канале сообщил, что «Краснодар» готовит «Крыльям Советов» официальное предложение по Олейникову.

