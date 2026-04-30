«Аль-Наср» Роналду выиграл 15 матчей в Саудовской Аравии подряд, что нужно для титула

Победа над «Аль-Ахли» (2:0) в 30-м туре саудовской Про-Лиги стала для «Аль-Насра» 15-й подряд в чемпионате. Результат матча позволил команде Криштиану Роналду, которая занимает первое место в турнирной таблице, восстановить отрыв в восемь очков от «Аль-Хиляля» со второй строчки. У преследователя при этом остаётся игра в запасе.

Таким образом, для победы в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Насру» достаточно выиграть два предстоящих матча. В 31-м туре команда сыграет с «Аль-Кадисией» (3 мая), а в 32-м туре — с «Аль-Хилялем» (12 мая). Шесть очков в этих двух играх гарантируют «Аль-Насру» золотые медали Про-Лиги — 2025/2026.