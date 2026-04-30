Дзюба обратился к болельщикам после победы «Акрона» в матче с «Балтикой»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба записал видео, в котором пожелал прекрасного настроения своим подписчикам. В понедельник, 27 апреля, тольяттинская команда победила «Балтику» (1:0) в матче 27-го тура Мир РПЛ. До этого «Акрон» последний раз побеждал в чемпионате 21 ноября в игре с «Сочи» (3:2).

«Всем привет. Ну что? Солнышко на районе. Наконец-таки весна. В Тольятти солнце, уже тепло, хорошо. Это очень круто. Стоило нам победить один раз — и сразу солнышко появилось. Дожди, да, дожди. Так что всем прекрасного настроения, шикарного дня.

У нас сегодня вечерняя тренировочка. Покушаем — и на тренировку. Всё, всех обнял-обнял-обнял. Спасибо всем за поздравления и всего-всего самого. Пока-пока, улыбаемся на позитивчике», — сказал Дзюба в видео в своём телеграм-канале.

