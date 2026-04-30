Джон Кордоба призвал россиян болеть за сборную Колумбии на чемпионате мира — 2026

Форвард «Краснодара» и сборной Колумбии Джон Кордоба ответил на вопрос, за кого болеть россиянам на чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике в условиях отстранения России. В группе K колумбийцы встретятся с ДР Конго, Португалией и Узбекистаном.

— За кого болеть россиянам на чемпионате мира?

— Очень жаль, что Россия не выступит на ЧМ. Она заслуживает быть там. Этот момент ещё наступит. Нам будет приятно, если россияне будут болеть за нас, — сказал Кордоба в эфире «Матч ТВ».

Сборная России отстранена от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Российские клубы также не принимают участия в международных турнирах.