Юношеская сборная России U16 выиграла турнир развития УЕФА

Юношеская сборная России U16 обыграла сверстников из Казахстана со счётом 6:1 и победила на турнире развития УЕФА в Шымкенте (Казахстан).

В составе российской национальной команды голами отметились капитан команды полузащитник Дмитрий Калинин и нападающий Александр Коледов, Матвей Толмачев и Клим Денисов оформили по дублю.

Команда Валентина Гаввы одержала победы во всех встречах турнира. Ранее футболисты сборной России до 16 лет победили Азербайджан со счётом 5:0 и Пакистан со счётом 2:1.

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА с 2022 года.