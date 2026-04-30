Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юношеская сборная России U16 выиграла турнир развития УЕФА

Комментарии

Юношеская сборная России U16 обыграла сверстников из Казахстана со счётом 6:1 и победила на турнире развития УЕФА в Шымкенте (Казахстан).

В составе российской национальной команды голами отметились капитан команды полузащитник Дмитрий Калинин и нападающий Александр Коледов, Матвей Толмачев и Клим Денисов оформили по дублю.

Команда Валентина Гаввы одержала победы во всех встречах турнира. Ранее футболисты сборной России до 16 лет победили Азербайджан со счётом 5:0 и Пакистан со счётом 2:1.

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА с 2022 года.

Материалы по теме
Вся суть студенческого спорта в США — и почему в России такая система невозможна
Вся суть студенческого спорта в США — и почему в России такая система невозможна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android