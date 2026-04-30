Аршавин высказал мнение, что сборная России не выиграет ЧМ в ближайшие 50 лет

Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин считает, что национальная команда не выиграет чемпионат мира в ближайшие годы.

«Хотел бы увидеть, как сборная России выигрывает чемпионат мира? К сожалению, мне не предвидится увидеть. Потому что думаю, в ближайшие лет 50 она не выиграет. Не вижу к этому никаких предпосылок. Потому что слишком много сборных, которые сильнее и в которых исторически рождаются больше сильных футболистов. Поэтому я такой иллюзии не питаю», — приводит слова Аршавина ТАСС.

С 2022 года сборная России не принимает участия в официальных соревнованиях.

В составе российской национальной команды Аршавин провёл 75 матчей, где забил 17 голов.

Материалы по теме Аршавин назвал три самых запоминающихся матча в карьере

Крупнейшая победа сборной России по футболу: