Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гришин: у ЦСКА совсем нет ресурсов — с «Зенитом» и «Спартаком» сыграют те, кто живой

Комментарии

Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о предстоящих матчах армейцев с «Зенитом» в 28-м туре Мир Российской Премьер-Лиги и со «Спартаком» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России. Встречи состоятся 2 и 6 мая. Из-за травмы точно не сыграют вратарь Игорь Акинфеев и защитник Мойзес.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ротации состава на матч с «Зенитом» не будет. У ЦСКА совсем нет ресурсов, мы видим, сколько травмированных. Будут играть те, кто живой. Для армейцев это будут две самые серьёзные игры.

Но считаю, нужно ставить на трофей и больше готовиться к «Спартаку». Хотя так говорить неправильно. Футболисты не мыслят такими категориями. Надо выходить и играть в футбол! Однако ресурсов у армейцев мало. Будет интересно посмотреть, как ЦСКА сыграет с лидерами. У них был лёгкий календарь, но команда потеряла все очки с аутсайдерами», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Матч недели в РПЛ ЦСКА — «Зенит»: прости, «Краснодар»!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android