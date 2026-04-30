Гришин: у ЦСКА совсем нет ресурсов — с «Зенитом» и «Спартаком» сыграют те, кто живой

Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о предстоящих матчах армейцев с «Зенитом» в 28-м туре Мир Российской Премьер-Лиги и со «Спартаком» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России. Встречи состоятся 2 и 6 мая. Из-за травмы точно не сыграют вратарь Игорь Акинфеев и защитник Мойзес.

«Ротации состава на матч с «Зенитом» не будет. У ЦСКА совсем нет ресурсов, мы видим, сколько травмированных. Будут играть те, кто живой. Для армейцев это будут две самые серьёзные игры.

Но считаю, нужно ставить на трофей и больше готовиться к «Спартаку». Хотя так говорить неправильно. Футболисты не мыслят такими категориями. Надо выходить и играть в футбол! Однако ресурсов у армейцев мало. Будет интересно посмотреть, как ЦСКА сыграет с лидерами. У них был лёгкий календарь, но команда потеряла все очки с аутсайдерами», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.