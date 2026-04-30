Роналду: продолжаю играть не только за это поколение, но и за предыдущее, и за будущее

41-летний нападающий и капитан «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду подчеркнул, что по-прежнему наслаждается футболом, а также оценил свою карьеру.

«Конец моей карьеры приближается. Давайте наслаждаться каждым матчем.

Я продолжаю играть не только за это поколение, но и за предыдущее, и за следующее. Наслаждаюсь этим день за днём, матч за матчем, год за годом, даже когда приближаюсь к концу своей карьеры. Это факт.

Моя карьера была блестящей, хочу, чтобы так и оставалось. По-прежнему получаю от этого удовольствие, продолжаю забивать голы. Но прежде всего речь идёт о победе. И мы действительно хотим выиграть лигу», — приводит слова Роналду CanalGOATBR на своей странице в социальной сети X.

Роналду и «Аль-Наср» поздравили Мане с победой на Кубке Африки: