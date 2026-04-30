Бонгонда и Заболотный не прилетели со «Спартаком» на матч с «Крыльями Советов»
Поделиться
Сегодня вечером «Спартак» прилетел из Москвы в Самару, где в пятницу сыграет матч 28-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов». При заселении команды в отель отсутствуют нападающие Тео Бонгонда и Антон Заболотный, передаёт с места событий корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч между «Спартаком» и «Крыльями Советов» пройдёт 1 мая на стадионе «Солидарность Самара Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.
После 27 туров чемпионата России московская команда набрала 48 очков и занимает четвёртое место. Самарский клуб заработал 26 очков и располагается на 13-й строчке, в зоне переходных матчей.
Как появился «Спартак»:
Комментарии
