Бонгонда и Заболотный не прилетели со «Спартаком» на матч с «Крыльями Советов»

Сегодня вечером «Спартак» прилетел из Москвы в Самару, где в пятницу сыграет матч 28-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов». При заселении команды в отель отсутствуют нападающие Тео Бонгонда и Антон Заболотный, передаёт с места событий корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Матч между «Спартаком» и «Крыльями Советов» пройдёт 1 мая на стадионе «Солидарность Самара Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

После 27 туров чемпионата России московская команда набрала 48 очков и занимает четвёртое место. Самарский клуб заработал 26 очков и располагается на 13-й строчке, в зоне переходных матчей.

Материалы по теме Роман Зобнин с двумя голами и ассистом признан игроком апреля в «Спартаке»

