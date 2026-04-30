«Это показало, куда движется современный футбол». Фабрегас — о матче «ПСЖ» — «Бавария»

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас поделился впечатлениями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между «ПСЖ» и «Баварией», который завершился со счётом 5:4 в пользу французского клуба.
«Если тренируешь одну из этих двух команд, тебе может быть немного неприятно, но если приходишь в качестве зрителя и смотришь отличный матч… Я не представлял, что посмотрю такую игру. Думаю, посмотрел лучший матч в своей жизни. Как футбольный болельщик.
Мне понравилось, это показало, куда движется современный футбол. В итоге я увидел не столько коллективную тактику, сколько индивидуальную игру. Прессинг, игру один в один… Олисе поворачивал голову раз 50, чтобы понять, что ему нужно делать. Многому научился благодаря этому матчу. Это было удовольствие для всех», – приводит слова Фабрегаса Il Mio Napoli.
Ответный матч между командами состоится 6 мая. Он пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».
- 30 апреля 2026
