Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
«Это показало, куда движется современный футбол». Фабрегас — о матче «ПСЖ» — «Бавария»

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас поделился впечатлениями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между «ПСЖ» и «Баварией», который завершился со счётом 5:4 в пользу французского клуба.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17'     1:1 Кварацхелия – 24'     2:1 Невеш – 33'     2:2 Олисе – 41'     3:2 Дембеле – 45+5'     4:2 Кварацхелия – 56'     5:2 Дембеле – 58'     5:3 Юпамекано – 65'     5:4 Диас – 68'    

«Если тренируешь одну из этих двух команд, тебе может быть немного неприятно, но если приходишь в качестве зрителя и смотришь отличный матч… Я не представлял, что посмотрю такую игру. Думаю, посмотрел лучший матч в своей жизни. Как футбольный болельщик.

Мне понравилось, это показало, куда движется современный футбол. В итоге я увидел не столько коллективную тактику, сколько индивидуальную игру. Прессинг, игру один в один… Олисе поворачивал голову раз 50, чтобы понять, что ему нужно делать. Многому научился благодаря этому матчу. Это было удовольствие для всех», – приводит слова Фабрегаса Il Mio Napoli.

Ответный матч между командами состоится 6 мая. Он пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».

